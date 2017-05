Das Rollenspiel The Witcher 3 hat sich im ersten Quartal 2017 besser verkauft als im selben Zeitraum des Vorjahres. Sogar der Umsatz inklusive der Add-Ons ist nochmals gestiegen - trotz Preisreduzierung.

Von Andre Linken |

The Witcher 3: Wild Hunt hat sich im ersten Quartal 2017 besser verkauft als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Das zeigt ein aktueller Geschäftsbericht des zuständigen Entwicklers CD Projekt RED. Demnach hat sich The Witcher 3 im ersten Quartal 2017 besser verkauft als im selben Zeitraum des Vorjahres. Doch damit nicht genug: Außerdem ist der Umsatz mit dem Rollenspiel inklusive der Add-Ons Blood and Wine sowie Hearts of Stone im Jahresvergleich kontinuierlich gewachsen - und das trotz Preisreduzierung.

Allerdings nannte CD Projekt RED keine konkreten Verkaufs- oder Umsatzzahlen, so dass eine genauere Einordnung der Meldung etwas schwierig ist. Dass die Marke The Witcher jedoch auch weiterhin sehr gefragt ist, zeigt nicht zuletzt die Ankündigung einer eigenen TV-Serie via Netflix.

Bekannt ist hingegen, dass CD Projekt RED den Gesamtumsatz der Firma im vergangenen Quartal um 17 Prozent auf 99,3 Millionen Zloty steigern konnte, was umgerechnet zirka 23,8 Millionen Euro entspricht.

