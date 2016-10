Eine ganz besondere Cross-Promo-Aktion von Electronic Arts lässt alle Spieler, die in nächster Zeit Battlefield 1 starten, einen Skin für Titanfall 2 verdienen, der an den Roten Baron angelehnt ist.

Von Dom Schott |

Titanfall 2 bietet jede Menge bunte Bemalungen zum Freischalten.

Zum Thema Titanfall 2 ab 54,98 € bei Amazon.de Wer sowohl Battlefield 1, als auch Titanfall 2 kauft, erhält eine Kriegsbemalung als Cross-Promotion: Ein Mech-Skin in den Farben des berühmtesten Jagdfliegers alle Zeiten, das Rot des Roten Barons. Das Bild unterhalb zeigt, wie die Bemalung im Spiel aussieht:

Titanfall 2

Uns erinnert der Mech am ehesten an die Wachroboter aus Wolfenstein: The New Order. Weitere Bedingungen für den Erhalt des Skins gibt es offenbar nicht: nur der Kauf beider Spieler ist nötig. Kosmetische Items für Battlefield gibt es wiederum nicht.

Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Titanfall 2 folgt am 28. Oktober und zwar ebenfalls für PC, Xbox und PS4.