Electronic Arts und Respawn Entertainment haben auf die zahlreichen Anfragen der Fans reagiert und ein kostenloses Multiplayer-Wochenende für Titanfall 2 angekündigt. Die Nachricht kommt per Pressemail. Der Termin fällt passend auf die Veröffentlichung des ersten DLCs »Angel City's Most Wanted«, der neue Trailer oberhalb zeigt die Features der Erweiterung.

Das Trial-Wochenende startet für Abonnenten von Origin Access (PC) und EA Access (Xbox One) etwas früher, und zwar am 30. November. Wer kein Abo abgeschlossen hat oder eine PS4 besitzt, spielt über das Wochenende ab 02. Dezember (Freitag) gratis.

Und was wird gespielt? Der vollständige Multiplayer kann in der Testzeit ausprobiert werden, der Singleplayer ist nur für Käufer des Spiels verfügbar. Immerhin: Wer sich nach dem Wochenende für die Vollversion entscheidet, übernimmt sein Spielprofil und alle bisherigen Freischaltungen und wird nicht zurückgesetzt.

Einladung zum GameStar/GamePro-Network:



Titanfall 2 bietet so genannte Networks. Die sind etwas loser als klassische Clans und können eher mit Steamgruppen verglichen werden, sie sind also Interessengemeinschaften. Wer am Wochenende Titanfall 2 kostenlos ausprobiert, kann sich gerne dem offenen, offiziellen GameStar/GamePro-Netzwerk (unter Kürzel »GSGP« zu finden) anschließen.



Im Netzwerk-Chat lassen sich Mitspieler finden, Neueinsteiger kriegen Fragen beantwortet. Und also Bonus gibt es die Happy Hour: Wer innerhalb dieser Stunde spielt (bei uns täglich ab 20 Uhr), bekommt einen halben Spielerlevel an Erfahrungspunkten geschenkt.