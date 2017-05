Respawn hat das Mobile Game Titanfall Assault angekündigt. In einer Mischung aus Echtzeit-Strategie und Kartenspiel kämpfen Spieler gegeneinander.

Von Johannes Rohe |

Titanfall Assault ist der zweite Versuch, den Shooter aufs Smartphone zu bringen. Vielleicht zieht ja der Clash-Royale-Ansatz.

Zum Thema Titanfall 2 ab 22,16 € bei Amazon.de Titanfall 2 für 54,99 € bei GamesPlanet.com Respawn Entertainment, das Entwicklerstudio hinter Titanfall 2, hat einen Mobile-Ableger seiner Shooter-Reihe angekündigt - schon wieder. Erst im Januar 2017 hatte man die Entwicklung am Handy-Spiel Titanfall Frontline eingestellt. Nun folgt also ein neuer Anlauf.

In Titanfall Assault wird weniger direkt geballert als geschickt taktiert. In einer Mischung aus Echtzeit-Strategiespiel und Sammelkartenspiel treten die User direkt gegeneinander an. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Nexon und Particle City, genau wie Frontline zuvor. Die Entwicklung von Titanfall 2 soll von dem Release nicht beeinträchtigt werden.

Diese Inhalte erwarten Titanfall-Fans: Roadmap für Titanfall 2

Durch den Einsatz von Karten schicken wir Kombinationen aus mächtigen Titans und agilen Piloten in den Kampf. Mit den aus dem Hauptspiel bekannten Burn Cards verschaffen wir unseren Einheiten Vorteile in den Gefechten. Außerdem wird es verschiedene Schauplätze der Frontier geben, an denen die Schlachten ausgetragen werden. Zwischen den Einsätzen können wir unsere Squads dauerhaft upgraden. Die ersten Screenshots des Mobile-Spiels machen auch grafisch einen guten Eindruck.

Wenn Sie uns fragen, klingt Titanfall Assault damit verdächtig nach Clash Royale - aber nicht falsch verstehen: An einer fairen und gut gemachten Adaption des Mobile Hits hätten wir absolut nichts auszusetzen. Über ein Preismodell und Ingame-Käufe gibt es derzeit noch keine Informationen.

Einen Releasetermin hat Titanfall Assault derzeit noch nicht, auf der offiziellen Homepage können Sie sich aber bereits registrieren, um benachrichtigt zu werden, sobald das Spiel an den Start geht.

Quelle: offizielle Website