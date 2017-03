Das Update 1.6 für The Division wirbelt das Meta durcheinander. Wir zeigen, welche Gear-Sets Sie unbedingt farmen sollten - und welche eher nicht.

Von Johannes Rohe |

Der Patch 1.6 vom 28. Februar wirbelt das Metagame in The Division erneut ordentlich durcheinander. Neue Ausrüstung wird eingeführt und bestehenden Gear-Sets teilweise stark überarbeitet.

Der YouTuber MarcoStyle hat sich auf den öffentlichen Testservern (PTS) schon ausgiebig mit den Änderungen des Updates beschäftigt und eine Tier-Liste der besten Gear-Sets erstellt, die man in Last Stand unbedingt farmen sollte. Seine Erkenntnisse fassen wir hier für Sie zusammen. In seinem Video finden Sie zusätzliche Erläuterungen.

Was ändert 1.6? Die kompletten Patch-Notes zum Division Update

Die Einteilung der Gear Sets in Tier-Stufen basiert auf MarcoStyles hervorragender Expertise, ist aber dennoch nicht für jeden Spielertyp gültig. Wer etwa ausschließlich PvP spielt oder nur in Gruppen unterwegs ist, könnte mit anderer Ausrüstung besser beraten sein.

Diesen Aspekt erläutert der Division-Profi in einem zweiten Video, außerdem erklärt er dort, warum das Deadeye-Set übermächtig ist und welche reine High-End-Ausrüstung er empfiehlt.

Tier 4: Predator's Mark / Zeichen des Prädators

Das Set Zeichen des Prädators muss einen herben Schlag hinnehmen: Die Auswirkungen von Blutungseffekten wurde in 1.6 deutlich abgeschwächt und Items gewähren eine höhere Resistenz gegen solche Effekte. Damit verliert das Set seine stärkste Waffe.

Set Bonus (2): +10% Nachladezeit

Set Bonus (3): +8% Sturmgewehr Schaden, +8% SMG Schaden

Set Bonus (4): 10 Treffer auf das gleiche Ziele verursachen einen Blutungseffekt. Der Schaden über Zeit beträgt 50% des bereits verursachten Schadens.

Tier 4: Hunter's Faith / Treue des Jägers

Laut MarcoStyle braucht dieses Gear Set eine grundlegende Überarbeitung, denn sein Effekt auf den Ausgang eines Kampfes ist zu vernachlässigen. Lassen Sie die Jägerklamotte lieber im Schrank.

Set Bonus (2): +20% Optimale Reichweite

Set Bonus (3): +10% Kopfschussschaden

Set Bonus (4): Trifft der Spieler einen Gegner, erhalten er und seine Gruppe einen Schutz. Je weiter die Schussentfernung, desto größer der Schutz.