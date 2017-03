Für The Division - Last Stand braucht ihre Ausrüstung die richtigen Attribute und Boni. Unser Guide zeigt, wie Sie richtig skillen.

Von Johannes Rohe |

Das Balancing von The Division wird mit Patch 1.6 stark verändert. Unter anderen fällt das Item-Attribut »Rüstung« völlig unter den Tisch. Entsprechende Attribute auf bestehendem Gear werden in Lebenspunkte umgewandelt.

Was hat sich geändert? Die Patch-Notes von The Division 1.6

Die Änderungen machen es notwendig, neue Ausrüstung zu looten oder die Attribute des Gears in der Verbesserungsstation neu auszuwürfeln.

Der YouTuber MarcoStyles erklärt in einem umfangreichen Video, welche Boni und Attribute das Gear in The Division Version 1.6 haben sollte. Wir fassen seine Erkenntnisse hier für Sie zusammen, wie wir es auch schon bei den besten Gear-Sets in The Division 1.6 gemacht haben.

Das Wichtigste vorweg!

Durch die Balance-Änderungen sind Builds, die auf Ausdauer als primäres Attribut setzen, sind grundsätzlich nicht zu empfehlen. Im Folgenden werden daher jeweils die passenden Attribute für einen Elektronik- oder Skill-Build und einen DPS-Build angegeben. Solospieler sollten auf eine halbwegs ausgeglichene Verteilung ihrer Werte auf beide Attribute achten.

Die besten Attribute für Westen

DPS-Build

Höhere Attribute

Lebensenergie (14.184 - 16.674)

für PvE: Gesundheit bei Tötung (4% - 5%)

für PvP: Exotische Schadensminderung (9% - 11%)

Geringere Attribute

Munitionskapazität (46% - 56%)

Skill-Build

Höhere Attribute

Lebensenergie (14.184 - 16.674)

Fertigkeiten-Cooldown (7% - 9%)

Geringere Attribute

Munitionskapazität (46% - 56%)

Quelle: MarcoStyle