Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

The Division - PTS-Zugang für alle!

Wer in The Division die geplanten neuen Inhalte bereits jetzt spielen will, kann ab heute auf den Testserver gehen und dort die Features von Update 1.4 ausprobieren.

Von Jürgen Stöffel |