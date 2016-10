The Division nimmt mit Update 1.4 einige Änderungen an unseren Fertigkeiten und Skills vor. Auf dem Test-Server sehen wir bereits jetzt, dass sich fast alle Fähigkeiten in Ubisofts Online-Shootern mehr oder weniger stark verändern werden.

Von Jürgen Stöffel |

Unsere Skills werdne in The Division bald ordentlich umgekrempelt.

Zum Thema The Division ab 4,33 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com The Division, Ubisofts post-apokalyptischer Online-Shooter, erhält mit dem kommenden Update 1.4 einige umfangreiche Anpassungen. Neben Änderungen am Ausrüstungs-Level und den neuen World-Tiers sollen aber auch die Fähigkeiten unserer Agenten vielfältig umgestaltet werden.

Passend zum Thema: The Division - Survival-DLC brignt neue Fraktion

So gut wie jede Fähigkeit in The Division wird mit Patch 1.4 überarbeitet und teils drastisch angepasst. So freut sich unser »Geschütz« über 50 Prozent mehr Lebensenergie, »aktive Sensoren« verursachen fette 22 Prozent mehr Schaden und die Wiederbelebung via »Lebensretter« dauert nur noch 3 und nicht mehr 5 Sekunden.

Das volle Ausmaß der angepassten Fähigkeiten und sonstigen Änderungen in Update 1.4 gibt es im Forum von The Division in den vorläufigen Patch-Notes zu Update 1.4. Diese Werte sind allerdings noch nicht final und können sich bis zum Release des Updates noch ändern.

Quelle: The-Division-Forum