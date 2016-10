Patch 1.4 für The Division kommt bald. Die Entwickler bei Massive Entertainment und Ubisoft müssen nur noch letzte Änderungen, beispielsweise am Balancing, vornehmen. Daher sollte dem Release des Patches im Oktober nichts mehr im Weg stehen.

Von Jürgen Stöffel |

Die Gegner in The Division bekommen noch einen letzten Feinschliff.

Zum Thema The Division bekommt mit Update 1.4 einen umfangreichen Patch, der zahlreiche Neuerungen, Skill-Anpassungen und Problemlösungen in den Online-Shooter bringen soll. Damit der Patch auch hält, was er verspricht, wird er seit Wochen auf dem Test-Server auf Herz und Nieren geprüft. Mittlerweile ist die finale Test-Phase angebrochen und nur noch das Balancing der Gegner ist eine offene Baustelle.

Die Stärke der Gegner und deren Skalierung sind derzeit noch nicht optimal austariert und daher nehmen die Entwickler in diesem Bereich derzeit noch zahlreiche Änderungen vor. Zuletzt waren vor allem Gruppen benachteiligt, während die Gegner für Solo-Spieler signifikant schwächer waren. Daher sollen Gegner in Gruppen nicht länger zahlenmäßig stärker ausfallen, sondern allgemein mächtiger werden. Die vollständigen Patch-Notes vom Test-Server gibt es in der Quellenangabe. Diese sind aber noch nicht final und können sich noch ändern.

Quelle: Ubisoft via PCGames