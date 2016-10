The Division - »Doppel-XP-Wochenenden« für Update 1.4 im Test

In The Division sollen mit Update 1.4 auch so genannte »Doppel-XP-Wochenenden« ins Spiel kommen. Dieses Feature wird dieses Wochenende getestet und soll in Zukunft Spielern dabei helfen, ihre Agenten schneller hochzuleveln.

Von Jürgen Stöffel |