The Division - Release-Termin für Update 1.4 steht fest

Wann erscheint das Update 1.4 für The Division? Die Antwort auf diese Frage lieferte der Entwickler Ubisoft Massive jetzt im neuesten »State of the Game«. Demnach erscheint der umfangreiche Patch am 25. Oktober 2016.

Von Andre Linken |