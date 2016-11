Ubisoft hat ein Releasedatum für den Patch 1.5 zu ihrem Online-Shooter The Division bekannt gegeben. Am 22. November 2016 erscheint das Update zusammen mit der Erweiterung Übereben.

Der mit Spannung erwartete Patch 1.5 für The Division hat ein Releasedatum erhalten: Am 22. November 2016 erscheint das Update zusammen mit der Erweiterung »Überleben / Suvival«. Das haben Ubisoft und Massive Entertainment offiziell bekannt gegeben.

Neben dem namensgebenden neuen Spielmodus, bei dem die Spieler im wahrsten Sinne des Wortes »überleben« müssen, gesellen sich eine Reihe weiterer Änderungen mit dem kostenlosen Patch 1.5 ein, den Spieler auch ohne den Kauf der Erweiterung erhalten.

WELTRANG 5

Mit dem Patch 1.5 führt The Division einen neuen Weltrang 5 ein, der mit erhöhter Gegnerstufe und höherem Ausstattungswert daherkommt. In diesem neuen Weltrang sind die Gegner Stufe 34 und der höchste Ausstattungswert für Waffen und Ausstattung wird 256 betragen (verglichen mit Stufe 33 und Ausstattungswert 229 in Weltrang 4).

Im Blog schreiben die Entwickler dazu:

Wir wissen, dass es einigen Spielern widerstrebt, dass wir so kurz nach der Veröffentlichung von Aktualisierung 1.4 einen neuen Weltrang einführen. Wir haben seit einigen Monaten den Ausstattungswert des Spiels nicht mehr angefasst (seit Aktualisierung 1.3), aber aufgrund er großen Änderungen in 1.4 verstehen wir, dass einige Spieler dies als Neustart begriffen haben. Dennoch finden wir, dass diese Erhöhung aus mehreren Gründen notwendig ist.

Neben dem neuen Weltrang enthält der Patch auch neue Waffen-, Ausstattungs- und Fertigkeitsanpassungen:

Auch wenn sie nicht so tiefgreifende Änderungen wie in Aktualisierung 1.4 enthält, so haben wir doch weitere Waffen-, Ausstattungs- und Fertigkeitsanpassungen vorgenommen, die weiter auf den Konzepten aus Aktualisierung 1.4 aufbauen, wie auch einen neuen Weltrang eingeführt. Aber dieser neue Weltrang 5 ist nicht eine einfach Erhöhung der Stufe der Gegner und des maximal erhältlichen Ausstattungswerts. Hier findet ihr neue und spannende Objekte, wie auch neue benannte Ausstattung und neue Waffen.

Weitere Details zu den Anpassungen an den Waffen und Fertigkeiten im begleitenden Blogpost des Updates.