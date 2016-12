Ubisoft Massive wird in der nächsten Woche einen Client-Patch für The Division veröffentlichen. Der bietet neben einer verbesserten Performance unter anderem auch Support für DirectX 12.

Von Andre Linken |

Zum Thema The Division ab 4,33 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com Der Online-Shooter The Division und DirectX 12: Diese Kombination wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wie der Entwickler Ubisoft Massive vor kurzem in einer aktuellen Ausgabe von »State of the Game« bekannt gegeben hat, wird in der nächsten Woche ein neuer Client-Patch für The Division erscheinen. Der bietet unter anderem den besagten DirectX-12-Support für das Spiel.

Des Weiteren soll das Update die allgemeine Performance von The Division weiter verbessern, um ein flüssigeres Spielgeschehen zu gewährleisten. Auch die Stabilität des Online-Shooters soll nochmals optimiert und mehrere Bugs beseitigt werden.

Die konkreten Patch-Notes sind bisher allerdings noch nicht bekannt. Das Update soll bei den wöchentlichen Wartungsarbeiten veröffentlicht werden - also am 15. Dezember 2016. Das Video vom aktuellen »State of the Game« finden Sie oberhalb dieser Meldung.

Ebenfalls interessant: The Division - Ubisoft rudert zurück: Spielerzahl doch nicht so hoch