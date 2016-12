Im Lebenslauf eines Mitarbeiters von Ubisoft Massive ist der Hinweis auf ein weiteres DLC-Jahr für The Division zu finden. Mittlerweile ist die Leak-Quelle jedoch wieder verschwunden.

Von Andre Linken |

Wird es für The Division ein zweites Jahr mit DLCs geben?

Zum Thema The Division ab 4,60 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com Wird es ein weiteres Jahr mit DLCs für den Online-Shooter The Division geben? Wenn man einem aktuellen Leak glaubt, dann ist das bereits eine gesicherte Sache.

Wie unter anderem bei Reddit.com zu lesen ist, tauchte im Lebenslauf eines Mitarbeiters von Ubisoft Massive der Eintrag »Year 2 DLC« auf. Es handelt sich dabei um einen »Environment Artist«, der für die Gestaltung der Spielwelt zuständig ist.

Mittlerweile wurde der entsprechende Reddit-Thread jedoch sowohl geschlossen als auch inhaltlich gekürzt. Somit ist die direkte Leak-Quelle zunächst versiegt und nicht mehr ohne Weiteres aufzufinden.

Nicht der erste DLC-Hinweis

Das war übrigens nicht das erste Mal, dass es Anzeichen auf eine zweite Saison voller DLCs für The Division gab. Bereits im vergangenen Monat tauchte eine Umfrage von Ubisoft auf, die Neuerungen und Inhalte für weitere Download-Erweiterungen angedeutet haben. Es gab auch schon Hinweise auf den Central Park als neues DLC-Gebiet.

Dabei ist nicht zu vergessen, dass die erste DLC-Saison von The Division noch nicht mal beendet ist. Die dritte und finale Episode »Das letzte Gefecht« (The Last Stand) erscheint nach einigen Verschiebungen erst im Frühjahr 2017 anstatt wie ursprünglich geplant im Winter 2016.

Passend dazu: The Division - Ubisoft rudert zurück: Spielerzahl doch nicht so hoch