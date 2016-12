Das neue PC-Update für The Division bietet unter anderem DirectX-12-Support.

Zum Thema The Division ab 4,33 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com Wie bereits in der vergangenen Woche versprochen hat Ubisoft Massive jetzt ein neues Client-Update für die PC-Version von The Division veröffentlicht.

Der Patch bietet unter anderem den von vielen Fans erwarteten Support für DirectX 12. Außerdem haben die Entwickler Probleme mit dem Full-Screen-Mode sowie mit dem Xbox-Controller beseitigt. Hier die vollständige Liste der Änderungen:

Fixed some instances with the Xbox controller not working on PC

Addressed some rare cases with the Fullscreen mode not working

Some improvements to the audio positioning have been made

Improvements to high CPU usage cases on PC

Players losing control of their characters for a brief moment