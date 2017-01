Data-Miner haben in den Quelldateien von The Division und seiner jüngsten Updates Hinweise auf einen offenbar größeren PvP-Bereich gefunden. Der könnte mit Patch 1.6 Einzug halten und verschiedene neue Spielmodi mit sich bringen.

Und in dessen Daten stieß er auf einige Zeilen, die Hinweise zum Ablauf des dritten DLCs »Letztes Gefecht« oder sogar einen neuen PvP-Modus liefern könnten.

Domination-Modus für The Division?

Darf man dem Data-Miner Glauben schenken, dann warten mit Update 1.6 zeitlich begrenzte PvP-Matches auf die Spieler. In denen wird dann um die Kontrolle über bestimmte Gebiete gekämpft. Ähnlich, wie Shooter-Fans das aus Domination- oder Vorherrschafts-Modi in anderen Spielen kennen.

Die Textzeilen, die darauf hindeuten, lesen sich wie folgt:

The match is half over.

One minute remaining.

Just thirty seconds left.

Zone Alpha is now neutral.

No one controls zone Alpha.

Zone Alpha is now under enemy control.

Rogue agents control zone Alpha.

Alert: The enemy has taken zone Alpha

Der Rogue-Agents-Verweis könnte darüber hinaus ein Hinweis darauf sein, dass der neue PvP-Modus in der Dark Zone angesiedelt ist.

Ubisoft scheint die fraglichen Stellen übrigens mit Patch 1.5 wieder aus The Division entfernt zu haben. Es bleibt also zunächst unklar, was es damit konkret auf sich hat.

Sogar noch mehr PvP-Modi geplant?

Allerdings fand ein weiterer Reddit-Nutzer namens DocCannerts3 eigenen Angaben zufolge Hinweise auf weitere PvP-Modi: Team-Deathmatch, King of the Hill, Kill Confirmed und Scavenge sollen ebenfalls als Begriffe in den Quelldateien auftauchen.

Möglicherweise wird der neue PvP-Bereich also umfangreicher als gedacht. Auch hier gilt jedoch: Bestätigt ist bisher nichts.

