Mit dem umfangreichen Update 1.6 führt Ubisoft unter anderem auch Mikrotransaktionen im Online-Shooter The Division ein. Dafür wird es die Währung Premium-Credits geben. Derzeit läuft die zweite Runde des Updates auf dem offiziellen Testserver.

Von Andre Linken |

Im Shooter The Division wird es schon bald Mikrotransaktionen mit Premium-Credits geben.

Zum Thema The Division ab 4,95 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com Mit dem umfangreichen Update 1.6 wird Ubisoft unter anderem Mikrotransaktionen im Online-Shooter The Division einführen.

Wie aus einem ausführlichen Beitrag im offiziellen Forum hervorgeht, wird es den Spielern künftig möglich sein, sich mithilfe von echtem Geld sogenannte Premium-Credits zu kaufen. Für die gibt es in einem Ingame-Shop wiederum kosmetische Gegenstände wie Kleidung und Emotes. Vorteile für das Spielgeschehen lassen sich auf diesem Weg jedoch nicht erkaufen.

Die Premium-Credits werden für die PC-Version von The Division sowohl im Uplay Store als auch bei Steam angeboten. Zudem wird es eine nicht näher definierte Menge an Premium-Credits als Ubisoft-Club-Belohnung für die Spieler geben.

Zweite Runde auf dem Testserver

Außerdem hat Ubisoft bekannt gegeben, dass auf dem offiziellen Testserver die zweite Phase für das Update 1.6 eingeläutet wurde. Unter anderem ist ab sofort der neue Spielmodus »Last Stand« verfügbar. Es handelt sich dabei um einen objektbasierten PvP-Modus innerhalb der Dark Zone. Die Spieler werden dabei in eigenständigen Sessions in »8 vs 8«-Matches antreten.

Hinzu kommen noch zahlreiche kleinere Änderungen und Bugfixes. Die vollständigen Patch-Notes finden Sie im offiziellen Forum.

Gerüchten zufolge soll das Update 1.6 am 28. Februar 2017 erscheinen. Allerdings gibt es bisher noch keine offizielle Bestätigung des Release-Termins seitens Ubisoft.

Passend dazu: The Division - Alle Infos aus dem Livestream zum DLC Last Stand / Letztes Gefecht