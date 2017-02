The Division - Update 1.6 und Last-Stand-DLC fertiggestellt, Release steht kurz bevor

Ubisoft Massive hat bekannt gegeben, dass die Arbeiten sowohl am Update 1.6 als auch am Last-Stand-DLC für The Division abgeschlossen sind. Beides wurde zur Prüfung eingereicht, so dass der Release kurz bevorstehen dürfte.

Andre Linken