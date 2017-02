Ubisoft veröffentlicht am 28. Februar eine zeitlich begrenzte Trial-Version des MMO-Shooters The Division. Neue Spieler können die Testversion bis zu sechs Spielstunden oder Erreichen von Level Acht ausprobieren.

Von Manuel Fritsch |

Wer bisher noch nicht in den verschneiten Straßen von Manhattan in The Division für Recht und Ordnung gesorgt hat, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Ubisoft gibt bekannt, dass das Spiel am 28. Februar (Xbox One und PC) eine kostenlos spielbare Testversion des Shooters anbieten wird. Besitzer einer Playstation 4 müssen sich noch bis zum 9. März gedulden, dann steht auch dort der Download zur Verfügung.

Die Spieler werden in der Trial den vollen Zugang zum Spiel haben, bis sie Level Acht oder eine Spielzeit von sechs Stunden erreichen und können je nach Lust und Laune die Kampagne, den kooperativen Multiplayer oder erste Schritte im PVP-Gebiet »Dark Zone« wagen.

Bei einem Kauf des Spiels nach der Testversion wird der komplette Fortschritt, der während der Gratis-Trial erreicht wurde, übertragen.