Kann Massive The Division und das Avatar-Spiel gleichzeitig stemmen?

Nachdem Publisher Ubisoft ankündigte über das Studio Massive ein Spiel zum Avatar-Film zu machen, regten sich Sorgen bei Fans von The Division. Denn bislang war der Online-Shooter im Tom-Clancy-Universum das große Ding der Schweden. Ein Riesen-Projekt wie das Avatar-Spiel könnte womöglich das Studio überfordern, wenn zusätzlich noch zu The Division regelmäßig neue Inhalte kommen sollen.

Bei der Webseite Eurogamer machte man sich ähnliche Sorgen und bat Ubisoft um eine Stellungnahme. Diese kam prompt:

»Avatar ist ein neues Projekt mit einem eigenen dazu gewidmeten Team und Massive stellt gerade Top-Talente für diese Arbeit an. Die Entwicklung von Avatar hat keinerlei Auswirkungen auf das Team, das The Division entwickelt und unser Plan ist es, das Spiel und die Marke noch für eine lange Zeit zu supporten und mit Updates zu versorgen.

Wir sind stolz darauf, was das Team mit The Division erreicht hat und danken der Fima [Massive] für ihr Engagement. Außerdem freuen wir uns schon darauf, sehr bald zu veröffentlichen, was wir für die Zukunft des Spiel geplant haben.«