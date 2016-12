inXile Entertainment und Techland Publishing haben bekannt gegeben, dass das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera am 28. Februar 2017 erscheint.

Von Manuel Fritsch |

Das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera, der Nachfolger zu Planescape Torment, erscheint am am 28. Februar 2017.

Zum Thema Torment ab 44,49 € bei Amazon.de Das Science-Fantasy-Rollenspiel Torment: Tides of Numenera hat endlich einen Releasetermin. Am 28. Februar 2017 werden iXile Entertainment und Techland Publishing das Spiel weltweit veröffentlichten.

Torment: Tides of Numenera ist ein episches Rollenspiel, das in Monte Cooks faszinierender Science-Fantasy-Welt eine Milliarde Jahre in der Zukunft spielt. Der Titel lädt zum Erkunden ein und bietet ein innovatives rundenbasiertes Kampfsystem. Torment: Tides of Numenera ist der thematische Nachfolger zum Rollenspielklassiker Planescape Torment.

Plus-Report zu Torment: Tides of Numenera - Wie sich Planescape zum Nachfolger quälte

Das Spiel wird vom Studio inXile Entertainment entwickelt. Gegründet wurde dies von Brian Fargo, der bereits an Planescape: Torment mitgearbeitet hat.

Die Collector's- und Day-One-Editionen können ab sofort vorbestellt werden. Eine vollständige Aufzählung der Inhalte mit allen Vorbestellerboni des Day-One-Edition gibt es im folgenden Video:

Die Inhalte der Collector's Edition sind in diesem Trailer zu sehen: