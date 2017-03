Nicht alle Crowdfunding-Stretchgoals von Torment: Tides of Numenera schafften es ins finale Spiel. Jetzt haben die Entwickler angekündigt, zumindest einige davon per Patch nachzuliefern.

Torment: Tides of Numenera war zum Release nicht so umfangreich wie ursprünglich versprochen.

Zum Thema Torment ab 36,29 € bei Amazon.de Über vier Millionen auf Kickstarter - das schafft man nicht ohne ein paar saftige Stretchgoals! So auch bei Torment: Tides of Numenera. Unterstützer des geistigen Planescape-Nachfolgers schalteten durch ihre Spenden eine ganze Reihe an zusätzlichen Inhalten frei.

Aber nicht alle davon schafften es tatsächlich ins finale Spiel. Zum Beispiel fehlte »das Spielzeug«, ein weiterer Begleiter, der durch 2 Millionen Spendengelder ermöglicht werden sollte. Obgleich es sich in unserem Test zu Torment: Tides of Numenera immer noch als großartiges RPG für Freunde guter Geschichten erwies, waren einige Fans darüber zurecht verstimmt.

Nun hat Entwickler inXile angekündigt, den Titel mit Patches weiter verbessern zu wollen - und die sollen auch einige der versprochenen Inhalte nachliefern.

Torments Patch-Pläne: Bugfixes, The Toy, Voluminous Codex

Mit dem ersten Update wollen sich die Entwickler auf Bugfixes und Stabilitäts-Verbesserungen konzentrieren. Dieser Patch soll in ein paar Wochen erscheinen. Danach sollen Feinschliff am Krisen-System und zwei Kickstarter-Stretchgoals folgen: Der Spielzeug-Begleiter und der voluminöse Kodex.

Der Kodex bedeutet ein noch umfangreicheres Tagebuch für unseren Charakter, das über ein reines Questlog hinausgeht. Es soll tieferen Einblick in unsere Entdeckungen und die Welt liefern.

The Toy, auch Oom genannt, wird ein besonders ungewöhnlicher Begleiter: Er ist selbst ein Numenera, ein Überbleibsel einer untergegangenen Zivilisation und nichts weiter als ein lebender Schleimklumpen. Seine Form und seine Fähigkeiten sollen sich basierend auf unseren Entscheidungen ändern.

Obgleich das Spielzeug uns treu ist, kann es wie alle Numenera auch überraschend gefährlich und unvorhersehbar sein. Einen Releasetermin für die Bonusinhalte gibt es noch nicht. Ob es in Zukunft auch noch andere gestrichene Kickstarter-Stretchgoals wie etwa die Oase von M'Ra Jolios ins Spiel schaffen werden, verrieten die Entwickler nicht.