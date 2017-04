In einem Entwickler-Video hat Creative Assembly neue Details über Total War: Warhammer 2 enthüllt. Im neuen Koop-Modus sollen zwei Spieler ein Volk kontrollieren.

Von Johannes Rohe |

Zum Thema Total War: Warhammer 2 ab 59,99 € bei Amazon.de In Total War: Warhammer 2 will Creative Assembly einen Wunsch vieler Fans erfüllen und verspricht einen echten Koop-Modus für zwei Spieler. Im Video-Tagebuch erklären die Entwickler, dass pro Volk zwei legendäre Lords als Anführer wählbar sein werden, jeder mit seiner eigenen Startposition auf der neuen Weltkarte. Im Koop-Modus soll es möglich sein, dass je ein menschlicher Spieler die Kontrolle über einen dieser Lords übernimmt und so zwei Spieler das Schicksal einer Partei bestimmen.

Außerdem versprechen die Entwickler im Video tiefgreifende Unterschiede zwischen den vier neuen Rassen Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen und (voraussichtlich) Skaven. Aufgrund des Feedbacks der Spieler habe man diesen Weg der größeren Diversität bereits in den DLCs zu Total War: Warhammer eingeschlagen und wolle ihn im Nachfolger konsequent fortsetzen.

Neue Welten, neue Schlachtfelder

Für Abwechslung dürften auch die neuen Schlachtfelder sorgen. Auf den vier neuen Kontinenten Ulthuan, Naggaroth, Lustria und die Südlande warten unter anderem Wüstenlandschaften, Dschungel oder die tempelartigen Gebäude der Echsenmenschen.

Bereits in unserer großen Preview zu Total War: Warhammer 2 haben wir Ihnen berichtet, dass sich ein guter Teil der Kampagne um einen magischen Mahlstrom drehen wird. Fans der klassischen Total-War-Spiele sollten sich davon jedoch nicht abschrecken lassen, denn die Entwickler versprechen, dass wir den Story-Part auch weitestgehend ignorieren können. So wird es auch wieder möglich sein, jedes beliebige Territorium zu erobern.