Für die Wirtschaftssimulation Transport Fever sind neue Verbesserungen und Bug-Fixes angekündigt worden. Außerdem wurde ein umfangreiches Wiki zum Spiel veröffentlicht.

Von Benjamin Danneberg

Transport Fever hat ein Wiki bekommen und in Kürze gibt es einen neuen Patch.

Wer heutzutage nach einem echten Nachfolger für den legendären Transport Tycoon sucht, der ist nicht mit viel Auswahl gesegnet. Eine Ausnahme bildet Transport Fever von Urban Games, das mit einer detaillierten Simulation von Passagier- und Frachtbeförderung glänzt.

Offizielles Wiki veröffentlicht

Allerdings bringt Transport Fever auch diverse Probleme mit sich, die bereits im Vorgänger (Train Fever) für Frust gesorgt hatten. Dazu gehört beispielsweise, dass nicht immer alle Zusammenhänge nachvollziehbar sind - auch wenn sich das gegenüber dem Vorgänger bereits sehr gebessert hat.

Nun hilft Urban Games mit einem offiziellen Wiki nach, das neben Einsteiger-Tipps auch die Grundlagen für das Modding erklärt. Modifikationen können über den Steam Workshop geteilt werden.

Usability-Patch kommt in Kürze

In Kürze wird zudem ein sogenannter Usability-Patch aufgespielt. Unter anderem wir ein Button eingeführt, mit dem Fahrzeuge sofort ersetzt werden können. Achievements werden sich in Zukunft bei der Verwendung von kosmetischen Modifikationen nicht mehr automatisch abschalten und die Bürger unserer Städte erhalten endlich Namen (bisher haben sie nur Nummern). Weiterhin sollen Performance-Verbesserungen im Patch enthalten sein und es wird einen Geschwindigkeits-Layer für Gleise und Straßen geben.

Typische Endgame-Probleme wie verstopfte Straßen in großen Städten, das suboptimale Fahrzeugverhalten an Kreuzungen und die geringen Einflussmöglichkeiten auf Linien und deren Bahnsteige stehen zudem auf der ToDo-Liste der Entwickler, wann es aber zu signifikanten Verbesserungen in diesen Bereichen kommt, ist noch nicht bekannt.