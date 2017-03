Night Dive Studios hat die Remastered-Version des Shooters Turok 2: Seeds of Evil via GOG.com und Steam veröffentlicht. Dort gibt es passend zum Release jeweils eine kleine Rabattaktion.

Von Andre Linken |

Die Remastered-Version von Turok 2: Seeds of Evil gibt es jetzt bei Steam und GOG.com.

Zum Thema Turok 2: Seeds of Evil ab 12,95 € bei Amazon.de Das Team von Night Dive Studios haben jetzt die Remastered-Version des Shooters Turok 2: Seeds of Evil sowohl bei GOG.com als auch bei Steam veröffentlicht.

Um den Release gebührend zu feiern, gibt es auf beiden Plattformen einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Somit kostet die überarbeitete Version von Turok 2: Seeds of Evil dort jeweils nur etwas über 14 Euro. Wie lange die Aktion auf GOG.com läuft, ist derzeit nicht bekannt. Auf Steam endet sie jedoch am 23. März 2017.

Neben einer neuen Game-Engine (Kex Engine 3.4) bietet das Remaster auch eine komplett neue Benutzeroberfäche sowie vollständigen 64-Bit-Support. Shadow-Maps, Reflektionen, Texturen und die Effekte wurden im Vergleich zum Original ebenfalls überarbeitet und ergänzt.