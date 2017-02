Nach fast einem Jahr der Funkstille steht der DLC »Call of the Tenebrae« für das Rollenspiel Two Worlds 2 kurz vor dem Release. Die Veröffentlichung soll noch im ersten Quartal 2017 erfolgen. Außerdem gibt es neue Screenshots.

Von Andre Linken |

Der ?Story-DLC »Call of the Tenebrae« für ?Two Worlds 2 erscheint im ersten Quartal 2017.

Zum Thema Two Worlds 2 ab 0,88 € bei Amazon.de Two Worlds II für 15,99 € bei GamesPlanet.com Es ist mittlerweile fast schon ein Jahr her, dass der Entwickler Reality Pump den Story-DLC »Call of the Tenebrae« für das Rollenspiel Two Worlds 2 angekündigt hat. Jetzt gibt es nach langer Funkstille wieder ein Lebenszeichen - inklusive dem nahenden Release.

Wie jetzt bei Steam zu lesen ist, wird die Download-Erweiterungen noch im ersten Quartal 2017 erscheinen - also spätestens im März dieses Jahres. Ein konkreter Termin steht bisher zwar noch immer nicht fest, doch allzu lange müssen sich die Fans von Two Worlds 2 nicht mehr gedulden.

Darum geht es in »Call of the Tenebrae«

In der Story des DLCs »Call of the Tenebrae« steht die Rückkehr des Helden nach Antaloor im Mittelpunkt, wo er Zeuge des Mordes an DarPha wird. Hinter dem scheußlichen Verbrechen sollen die neu eingeführten Rattenkreaturen stecken, die sich »die Auserwählten« nennen. Der mysteriöse Stamm soll außerdem über eine gefährliche neue Art der Magie verfügen und die Auslöschung alles Lebens in Antaloor planen.

Die Download-Erweiterung soll mehrere Stunden Spielzeit bieten, in denen es unter anderem neue Waffen, Rüstungen und Verbesserungen zu finden gibt. Außerdem haben die Entwickler das Alchemiesystem überarbeitet sowie mit den »Chosen« (Mischung aus Mensch und Ratte) eine neue Rasse eingeführt.

Mehr: Der große GameStar-Test von Two Worlds 2