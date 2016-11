Das Bürgerkriegs-Strategiespiel Ultimate General: Civil War ist ab sofort auf Steam verfügbar. Der Early-Access-Titel will nach dem Vorgänger Gettysburg den gesamten Amerikanischen Bürgerkrieg abbilden.

Von Stefan Köhler |

Game-Labs hat das Echtzeit-Taktikspiel Ultimate General: Civil War via Steam veröffentlicht. Zunächst via Early Access erhältlich, fokussiert sich der zweite Teil der UG-Reihe nicht mehr auf ein einziges Schlachtfeld, sondern präsentiert den gesamten US-Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 in einer Kampagne.

Zum Release sind folgende Schlachten verfügbar:

Schlacht von Aquia Creek

Schlacht von Philippi

Erste Schlacht von Bull Run

Schlacht von Shiloh

Schlacht von Gaines' Mill

Schlacht von Malvern Hill

Zweite Schlacht von Bull Run

Schlacht von Antietam

10 kleinere Scharmützel, die sich je nach Seite unterschiedlich spielen

Mehr Inhalte, bekanntes Gameplay

In den nächsten Monaten sollen weitere Schlachtfelder wie Washington und Fredericksburg folgen, Gettysburg aus Ultimate General: Gettysburg erhält vor der Veröffentlichung ebenfalls ein Update. Auch 13 weitere Scharmützel sollen später erscheinen.

Wie im Vorgänger gestalten sich die Schlachtfelder wie interaktive Dioramen, allerdings historisch akkurat auf Basis von Karten und Satellitenaufnahmen. Der Spieler zieht für einzelne Formationen Linien, die die Offiziere in Befehle umsetzen. Späher können ausgeschickt werden, Reiter absitzen und Brigaden zu größeren Divisionen zusammengeführt werden.

Positive Stimmung bei Steam

Armeen und Offiziere erhalten Erfahrung und sollten tunlichst nicht verheizt werden: Unendlicher Nachschub ist nicht verfügbar, ohne Rückhalt in der Bevölkerung und bei den Soldaten lassen sich keine Schlachten schlagen und historische Persönlichkeiten können auf dem Feld verwundert werden oder gar sterben.

Ultimate General: Civil War kostet zum Release 27,99 Euro via Steam und hat nach 84 Nutzerreviews eine zu 98 Prozent positive Wertung.

