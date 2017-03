Ultimate Marvel vs. Capcom 3 hat endlich seinen Weg auf den PC gefunden.

Schon seit Dezember 2016 ist Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für die PlayStation 4 erhältlich. Wenige Monate später hat es nun auch seinen Weg auf den PC und die Xbox One gefunden. Denn seit heute ist das Prügelspiel als digitaler Download auf Steam zu kaufen.

Der Preis des Spiels ist 25 Euro. Dafür enthält die Ultimate-Version aber nicht nur das Hauptspiel mit 50 Charakteren, sondern auch alle Download-Erweiterungen, also alle DLC-Charaktere, Kostüme und Arenen.

Capcom schrieb zur heutigen Veröffentlichung:

Dieser Re-Release bringt alles mit und enthält alle vorigen DLCs, das Marvel vs. Capcom: Official Complete Works Art Book und volle 1080p-HD-Auflösung bei 60 Frames pro Sekunde. Wähle einige der ikonischsten Marvel- und Capcom-Charaktere, und personalisiere dein Team im ›Heroes and Heralds-Modus. Sobald du dein Können verfeinert hast, gehe online und kämpfe direkt gegen Spieler aus aller Welt, um herauszufinden, wer der oder die Stärkste im Universum ist.