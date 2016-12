Der Indie-Shooter Verdun bietet ab 16. Dezember das zeitlich begrenzte Event Christmas Truce, dass an den Weihnachtsfrieden von 1914 erinnert. Dazu gibt es spezielles DLC-Paket, dessen Einnahmen an die Organisation War Child UK geht.

Verdun erinnert an den Weihnachtsfrieden von 1914 - und spendet die Einnahmen des DLCs an die Hilfsorganisation War Child UK.

Das Weihnachtsevent des Hardcore-Taktikshooters Verdun startet am morgigen 16. Dezember und endet am 02. Dezember. Das Event erinnert an den Weihnachtsfrieden von 1914, als sich verfeindete Soldaten für kurze Zeit in Freundschaft zur Feier des Weihnachtsfestes zwischen den Gräben begegneten.

Eine abgespeckte Version des Weihnachtsfriedens wird für alle Spieler kostenlos für fünf Minuten zwischen den Matches stattfinden. Wer vollen und zeitlich unbegrenzten Zugriff auf das Weihnachtsfest haben möchte, muss den passenden »Christmas Truce - War Child«-DLC kaufen.

DLC für einen guten Zweck

Den gibt es in drei Preiskategorien ab 2,99 Euro. Die Preiskategorien unterscheiden sich inhaltlich nicht, sondern sind unterschiedliche Spendenstufen: Alle Einnahmen des DLCs gehen nicht in die Taschen der Entwickler, sondern werden an die Organisation War Child UK gespendet. Die Hilfsorganisation hilft Kindern in Not, die in Kriegsgebieten um ihr Überleben ringen oder flüchten mussten.

Auf der speziellen Weihnachtskarte von Verdun können Spieler Schneeballschlachten veranstalten, Fußball spielen, Weihnachtslieder gemeinsam anstimmen und Weihnachtsgrußkarten verschicken. Außerdem erhalten DLC-Käufer für ihre Spende eine Event-Medaille für das Spielerprofil.

Zieht Battlefield 1 nach?

Verdun erschien im April 2015 für den PC und wurde im August 2016 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Ein Datum für den Xbox-Release gibt es noch nicht. Auch der AAA-Konkurrent Battlefield 1 wird wohl in irgendeiner Form an den Weihnachtsfrieden von 1914 erinnern, eine entsprechende Hundemarke für das Profil existiert bereits. In welcher Form das historische Ereignis gefeiert wird, ist aber noch völlig unklar.

