Kalypso Media hat jetzt den finalen Release-Termin für das Wikinger-Diablo Vikings: Wolves of Midgard bekannt gegeben. Demnach dürfen wir uns ab dem 28. März 2017 in den Kampf stürzen. Außerdem gibt es einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen.

Von Andre Linken |

Es war zwar bereits bekannt, dass Vikings: Wolves of Midgard im ersten Quartal dieses Jahres erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie Kalypso Media offiziell bekannt gegeben hat, wird Vikings: Wolves of Midgard ab dem 28. März 2017 erhältlich sein. Wer bereits jetzt zuschlagen möchte, kann sich als Vorbesteller bei Steam einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent sichern. Die Aktion läuft allerdings am 24. März aus.

Außerdem finden Sie oberhalb dieser Meldung einen neuen Trailer von Vikings: Wolves of Midgard. Das Video stellt Ihnen das Action-Rollenspiel anhand von Gameplay-Szenen etwas genauer vor. Unter anderem sind einige recht blutige Kampfszenen zu sehen. Da wird schnell klar, warum das Wikinger-Diablo von der USK keine Jugendfreigabe erhalten hat.

