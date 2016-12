Beim diesjährigen Weihnachtsevent von Warframe kann man im »Snowday Showdown Tactical Alert«-Spielmodus Schneeball werfen, Belohnungen bekommen und sich im Markt eine Reihe von Skins und Items passend zu Weihnachten kaufen.

Von Mathias Dietrich |

Im »Snowday Showdown Tactical Alert« von Warframe kann man an zwei Wochenenden Schneeballschlachten mit anderen Spielern führen.

Vom 16. Dezember bis zum 4. Januar läuft das diesjährige Weihnachtsevent bei Warframe. Es gibt eine Reihe von Skins, die man nur in dieser Zeit kaufen kann, und einen besonderen PvP-Spielmodus.

Bis zum 19. Dezember gibt es den »Snowday Showdown Tactical Alert«. Das ist ein PvP-Modus, bei dem man sich mit anderen Spielern Schneebälle um die Ohren wirft. An jedem Tag, an dem man mindestens drei Matches beendet, bekommt zudem eine Belohnung. Der Alert wird außerdem noch einmal vom 30. Dezembe rbis zu 2. Januar wiederkommen.

Im Markt des Spiels gibt es zudem ein neues Festtagsbundle, bei dem man einige neue Skins bekommt. Unter anderem den Solstice Titania Skin und eine besondere Fellfärbung für den eigenen Kubrow. Auch kann man sich weihnachtliche Dekoration für das Landungsschiff kaufen.

Zusätzlich kann man anderen Spielern Geschenke kaufen. Je mehr Geschenke die Community verteilt, umso mehr Belohnungen bekommen am Ende alle. Außerdem spendet Digital Extremes mehr Geld an den Boys and Girls Club of London, je mehr Geschenke die Community im Spiel verteilt.

Neuer Test: Was brachte Warframe: The War Within?