Die volle Packung Oldschool-Strategie: Montag bis Freitag streamen wir jeden Tag einen Echtzeitstrategie-Klassiker. Heute: Maurice zeigt das erste Dawn of War - und plaudert nebenbei aus dem Nähkästchen über Teil 3.

Von Maurice Weber |

Ab 17:30 Uhr schwelgt Maurice in Erinnerungen an Dawn of War und beantwortet Fragen zu Teil 3.

Die Echtzeitstrategie kehrt 2017 zurück, und wir feiern! Mit unserer großen Themenwoche und jeden Abend einem Livestream auf unserer Facebook-Seite. Täglich ab 17:30 Uhr präsentiert ein Redakteur eins seiner Lieblings-Strategiespiele aus der guten alten Zeit. Den Anfang macht am Montag Maurice mit dem ersten Dawn of War.

Dabei blickt er nicht nur nostalgisch zurück, sondern auch nach vorne: Er hat Dawn of War 3 bereits beim Entwickler gesehen und selbst gespielt. Sie haben Fragen zur Zukunft der Serie, zu den neuen Spielmechaniken, wie der neue Grafikstil in Aktion aussieht? Immer her damit! Um 17:30 auf Facebook geht's los - schauen Sie vorbei, wir freuen uns!

Livestream-Plan der Strategiewoche

Jeden Tag ist ein anderer Redakteur ab 17:30 Uhr auf Facebook zur Stelle und präsentiert sein persönliches Oldschool-Strategiehighlight:

Rückkehr der Echtzeit-Strategie: Alle Artikel und Videos unserer Themenwoche