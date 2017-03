Das sind die Elite-Einheiten der Eldar und ihre Skills, Unlocks und Doktrinen in Dawn of War 3.

Elite-Einheiten sind eins der wichtigsten Spielelemente von Dawn of War 3. Vor jeder Partie wählen wir drei davon, alle erfüllen unterschiedliche Rollen und bringen eigene Fähigkeiten mit. Im Spiel rufen wir sie dann für Elite-Punkte aufs Schlachtfeld, die langsam über Zeit generiert werden.

Neben ihren eigenen Fähigkeiten verstärken Elite-Einheiten unsere Armee auch noch durch eine Elite-Doktrin. Das ist ein globaler Bonus, der etwa eine bestimmte reguläre Einheit verstärkt. Nach der Partie kassiert die Einheit Erfahrung und levelt dadurch in 10 Stufen auf.

Elite-Einheiten schalten durchs Aufleveln neue Belohnungen wie Doktrinen, Skins und Schädel frei.

Dabei schaltet sie unter anderem eine zweite Doktrin frei, dann können wir uns vor jedem Spiel für eine davon entscheiden. Später lässt sich diese zweite Doktrin auch als Armee-Doktrin ausrüsten, unabhängig von der Elite-Einheit. Neben unseren drei Elite-Einheiten wählen wir nämlich vor jeder Partie auch noch drei Armee-Doktrinen und passen unsere Armee so weiter an.

Außerdem verdienen wir durch Levelups der Elite-Einheiten Schädel, eine Ingame-Währung, mit der wir neue Elites und Doktrinen freischalten. Diese Schädel können wir nicht für Echtgeld kaufen, es handelt sich um eine reine Spielwährung. In diesem Artikel zeigen wir alle fünf bisher bekannten Elite-Einheiten der Eldar. Im finalen Spiel sollen vier weitere dazukommen.

So funktioniert die Unlock-Progression der Elite-Einheiten - Level 1: Erste Elite-Doktrin - Level 2: Schädel - Level 3: Alternative Elite-Doktrin - Level 4: Schädel - Level 5: Avatar-Porträt der Elite-Einheit - Level 6: Farbenpaket für den Army Painter - Level 7: Schädel - Level 8: Alternative Elite-Doktrin kann nun auch als Armee-Doktrin benutzt werden - Level 9: Meister-Skin für die Elite-Einheit - Level 10: Heroische Markierung für die Elite-Einheit

Fernkampf-Psionikerin, die das Schlachtfeld kontrolliert. Ihre Fähigkeiten verändern sich je nachdem, ob sie ihren Speer geworfen hat oder ihn in der Hand hält.

Fleet of Foot (passive Fähigkeit): Die Elite-Einheit bewegt sich in der Nähe eines Warpportals schneller und regeneriert schneller ihre Schilde.

Hand to Hand Combat (passive Fähigkeit): Ohne den singenden Speer muss Macha mit den Händen kämpfen und verursacht reduzierten Schaden.

Temporal Weave (aktive Fähigkeit): Ein Zeitfeld lähmt alle Feinde rund um Macha. Hat sie ihren Speer geworfen, werden stattdessen alle Feinde in einer Linie von ihre zum Speer gelähmt.

Singing Spear (aktive Fähigkeit): Macha wirft ihren Speer, der Feinde durchbohrt und zurückschleudert. Der Speer verbleibt am Zielort und erhöht den Schaden naher Verbündeter.

Doktrinen von Farseer Macha



- Level 1: Elite-Doktrin Macha's Presence - Last Chance

Wenn Macha auf dem Feld ist, begeben sich Elite-Einheiten bei ihrem Tod stattdessen in Stasis und heilen sich.



- Level 3: Alternative Elite-Doktrin Macha's Command - Enhanced Battle Focus

Die Phantomwachen können sich in einen Zustand erhöhter Schlachtkonzentration begeben, der ihre Angriffsgeschwindigkeit erhöjt, aber ihre Schilde aufzehrt.



- Level 8: Armee-Doktrin Macha's Command - Enhanced Battle Focus

Diese Doktrin kann nun auch ohne die Elite-Einheit als Armee-Doktrin ausgewählt werden.