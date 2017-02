Die Anmeldung für den ersten Beta-Test zu Dawn of War 3 ist gestartet. Der Termin für die Beta ist noch nicht bekannt, die Einladungen sollen jedoch bereits demnächst verschickt werden. Weitere Betas sind geplant.

Von Philipp Elsner |

Per Newsletter an Fans haben Entwickler Relic und Sega die Anmeldung zur Beta von Dawn of War 3 gestartet.

Über eine kurze Umfrage kann man sich jetzt für die Teilnahme an der ersten Testphase bewerben. Einen konkreten Starttermin für die Beta gibt es bisher noch nicht. Laut Newsletter werden die Einladungen jedoch zeitnah verschickt, allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern.

Geplant sind außerdem weitere Closed Betas. Das Feedback der Spieler aus den Testläufen soll dann genutzt werden, um die Balance von Dawn of War 3 zu verbessern und Bugs zu beheben.

Dawn of War 3 erscheint 2017, ein genaues Datum gibt es bislang nicht. Wir haben aber vorab schon mal einen Blick auf die Einheiten der Space Orks und ihren Anführer Gorgutz geworfen und eine komplette Mission bestritten.