Erstmals im Livestream zu sehen: Ab 18 Uhr zeigt Maurice auf dem GameStar-Twitchkanal die Kampagne von Dawn of War 3.

Von Maurice Weber |

Dawn of War 3 hat uns im Test schwer begeistert - für uns ist es das beste Echtzeit-Strategiespiel seit Starcraft 2. Heute ab 18 Uhr zeigen wir auf dem GameStar-Twitchkanal, warum: Wir spielen erstmals live die ersten Missionen der Kampagne und zeigen den tollen Singleplayer in Aktion!

Dabei sein lohnt sich, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Collector's Edition von Dawn of War 3 samt Kettenschwert-USB-Stick und T-Shirt. Gewinnen kann allerdings nur, wer den ganzen Stream fleißig mitschaut - also schalten Sie an, wir freuen uns auf Sie!

Als Haupttester beantwortet Maurice während des Streams auch gerne alle Fragen, die Sie noch zu Dawn of War 3 haben, egal ob zur Kampagne oder anderen Teilen des Spiels.