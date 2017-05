Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Dawn of War 3 - Termin für großes Balancing-Update und Rangliste

Relic Entertainment veröffentlicht am 24. Mai 2017 ein umfangreiches Update für Warhammer 40K: Dawn of War 3. Darin wird es nicht nur Änderungen am Balancing geben, sondern auch eine Rangliste.

Von Andre Linken |