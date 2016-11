Neue Aufgaben für Kammerjäger: Der Koop-Shooter Warhammer: Vermintide wird einen neuen DLC erhalten, der die Spieler in die Zwergenfestung Karak Azgaraz verschlägt. Außerdem gibt es einen neuen Patch, der größte seiner Art bisher.

Von David Gillengerten

Mit Karak Azgaraz bekommt Warhammer: Vermintide einen neuen DLC, der in der gleichnamigen Zwergenfestung und Umgebung spielt.

Der neueste DLC für Warhammer: The End Times - Vermintide von Entwickler Fatshark bringt die Spieler auf die Spitze eines Berges. Dort steht die Zwergenfestung Karak Azgaraz, die wie schon Burg Drachenfels namensgebend für die Erweiterung ist.

Drei neue Missionen erwarten die Spieler in den Gemäuern:

Khazid Kro: Die Spieler suchen Zwergenmaschinist Halgrim in der an der Oberfläche liegenden Siedlung Kazid Kro.

Die verfluchte Rune: Im Graue Gebirge suchen die Spieler nach einer ganz besonderen Rune, die sich in einer Schatzkammer befindet.

Flammende Kette: Die Helden begeben sich auf die Spitze (des Berges) und entfachen ein Leuchtfeuer, um naheliegenden Siedlungen vor der herannahenden Skavenarmee zu warnen.

Neben diesen Missionen bietet die Erweiterung auch zwei neue Waffen. Die zwergische Streithacke steht für Bardin Goreksson zur Verfügung und Hexenjäger Saltzbrand freut sich über den Falchion.

Noch kein Release-Termin bekannt

Interessierte Spieler können die Inhalte des DLCs schon jetzt ausprobieren: Karak Azgaraz befindet sich an diesem Wochenende in der Open Beta. Um an dem Test teilnehmen zu können, reicht es, sich mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse anzumelden.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum hat Fatshark bisher nicht genannt. Der Preis für den Karak-Azgaraz-DLC ist 8,99 Euro.

Riesig: Patch 1.5

Außerdem mit an Bord ist Patch 1.5. Laut den Entwicklern habe man sich vor allem auf Bugs und Community-Feedback konzentriert. Der drei Post lange Changelog beinhaltet deshalb vor allem Fixes und Balance-Updates. Aber auch einige Änderungen an der Spiel-Physik und den Controller-Einstellungen sind mit dabei.

Wer Warhammer: Vermintide noch nicht kennt, kann es aktuell günstig bei Steam ersteigern: Sowohl die normale Ausgabe als auch die Collector's Edition sind derzeit 50 Prozent günstiger zu erwerben.

