Ubisoft hat den nahtlosen Mehrspieler-Modus in den Konsolenversionen von Watch Dogs 2 reaktiviert. Das nährt die Hoffnung, dass der PC-Ableger Ende November direkt mit der Funktion veröffentlicht wird.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Watch Dogs 2 ab 54,98 € bei Amazon.de Watch_Dogs 2 für 47,99 € bei GamesPlanet.com Leichtes Hin und Her bei Ubisoft: Nachdem der aufgrund von Spielabstürzen und Performance-Problemen zum Release abgeschaltete Seamless-Multiplayer-Modus in Watch Dogs 2 eigentlich bereits am vergangenen Wochenende reaktiviert werden sollte, ist es nun endlich soweit.

Auf der PlayStation 4 und der Xbox One wurde der nahtlose Mehrspieler in einer ersten Phase wieder freigegeben. Auf beiden Konsolen sollte es nun über die entsprechende In-Game-App möglich sein, Freunde als Koop-Partner einzuladen, sich in die Welten anderer Spieler einzuhacken und an Kopfgeldjagden teilzunehmen.

Zweite Reaktivierungphase startet bald

Als nächste Phase soll dann die tatsächlich nahtlose Nutzung der Bounty-Hunter-Funktion aus dem Spiel heraus ohne App möglich gemacht werden.

Wenn alles gut geht, können also voraussichtlich auch PC-Spieler direkt zur Veröffentlichung von Watch Dogs 2 am 29. November 2016 auf den Seamless-Multiplayer zugreifen. Konkret dazu geäußert haben sich die Entwickler aber noch nicht.

