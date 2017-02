Eine mysteriöse Mission um verschwundene Teenager bringt im Vorfeld des zweiten DLC für Watch Dogs 2 die Community in Wallung. Bisher ist unklar, was genau hinter »The Shuffler« steckt. Auf Reddit werden Hinweise gesammelt und eine Lösung gesucht.

Von Manuel Fritsch |

Nach dem letzten Patch haben aufmerksame Spieler eine neue, mysteriöse Mission in Watch Dogs 2 gefunden.

In Vorbereitung auf den DLC »Menschliche Bedingungen« wurde das Open-World-Spiel Watch Dogs 2 letzte Woche mit einem Patch 1.11 aktualisiert. In den darauf folgenden Tagen begannen aktiven Spieler Hinweise auf eine bisher unbekannte (oder neu hinzugefügte) Mission zu finden, auf der Suche nach mehr Informationen über den sogenannten »The Shuffler«.

Auf Reddit (r/Watch_Dogs) wurden die Informationen zusammengetragen und analysiert (via Kotaku). Textkonversationen zwischen NPC und mysteriöse Symbole wurden gefunden, die auf eine »Urban Legend« im Spiel hinweisen. Was bisher von der Community entdeckt wurde, spricht jedoch dafür, dass es um tatsächlich verschwundene Teenager geht, die im virtuellen San Francisco hinter das Geheimnis des Mysteriums gelangen wollten:

Aktuell wartet die Fan-Community gespannt auf den Release des DLC in der Hoffnung, dass die Mission dort weitergeführt wird. Zwar handelt es sich bei »The Shuffler« nicht um ein ARG (Alternate Reality Game), aber da bisher unklar ist, wie genau die bisher unbekannt Mission weitergeht und was nötig ist, um diese abzuschließen (oder ob dies ohne DLC überhaupt möglich ist), wird diese Mission fast schon wie ein ARG behandelt. Auf Reddit und in einem begleitenden Discord-Server werden Hinweise ausgetauscht und auch Hinweise im Quellcode von Webseiten und Spiel gesucht.

Der zweite DLC zu Watch Dogs 2 erscheint heute für die PS4 und am 23. März für PC und Xbox One.