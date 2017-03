Nach langer Zeit der Funkstille hat das Mystery-Adventure What Remains of Edith Finch jetzt einen konkreten Release-Termin. Nach Angaben von Entwickler Giant Sparrow erscheint das Spiel am 25. April 2017.

Es war lange Zeit verdammt ruhig rund um das Mystery-Adventure What Remains of Edith Finch geworden. Doch jetzt gibt es wieder ein Lebenszeichen - sogar inklusive dem konkreten Release-Termin.

Wie der zuständige Entwickler Giant Sparrow via Twitter bekannt gegeben hat, erscheint What Remains of Edith Finch am 25. April 2017. In der näheren Zukunft soll es diverse Angebote und Rabatte für Vorbesteller auf Steam geben, konkrete Details gibt es diesbezüglich allerdings noch nicht.

Was verbirgt sich hinter What Remains of Edith Finch?

What Remains of Edith Finch ist ein Mystery-Adventure von Giant Sparrow (The Unfinished Swan). Prinzipiell handelt es sich um eine Sammlung von Kurzgeschichten über eine Familie aus dem US-Staat Washington, auf der ein Fluch liegt. Zeitlich bewegt sich das Spiel dabei zwischen dem frühen 20. Jahrhundert und der Gegenwart. Gameplay und Handlung der einzelnen Geschichten sollen sich gravierend voneinander unterscheiden.

