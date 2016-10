In WildStar kehrt das Hoverboard-Event »zPrix« zurück. Für kurze Zeit können wir mit unseren schwebenden Skateboards Rennen um Bestzeiten fahren und so coole Preise abstauben.

Von Jürgen Stöffel |

Auch garstige Hamster stehen in Wildstar auf Hoverboards.

Zum Thema WildStar ab 7 € bei Amazon.de Wer in WildStar auf Hoverboards steht, der darf vom 7. bis zum 11. Oktober 2016 erneut in den sogenannten »zPrix« starten. Darin dürfen alle Spieler, die ein Hoverboard-Mount haben, über verschiedene Rennstrecken in der WildStar-Spielwelt heizen und bei erreichten Bestzeiten diverse Prämien abstauben.

Darunter sind coole Kostüme und Goodies, die klar von der Filmreihe »Zurück in die Zukunft« inspiriert sind, denn immerhin wurden Hoverboards durch diese Filme erst richtig berühmt. Außerdem gibt es ein neues Hoverboard im Item-Shop, das »zBoard 83 Hummelsing« Weitere Infos zum Hoverboard-Event gibt es auf der offiziellen Seite von WildStar.

