NCsoft und Carbine Studios stellen am 4. Januar 2017 das nächste große Inhalts-Update für WildStar vor. Die aus der Hauptquest bekannte Drusera wird darin wohl eine größere Rolle spielen.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema WildStar ab 9,90 € bei Amazon.de Bereits am 30. Dezember 2016 hat NCsoft damit angefangen, mysteriöse Nachrichten von Drusera über den offiziellen Twitter-Kanal von WildStar zu verbreiten. Insgesamt zwei solcher Video-Botschaften bekamen Fans seitdem zu sehen.

Was es damit auf sich hat, wurde nun kurz nach dem Jahreswechsel verraten: In einem weiteren Tweet kündigt der Entwickler Carbine Studios das »nächste massive Update für WildStar« an.

Eine geheimnisvolle Nachricht von Drusera... pic.twitter.com/UggSf3Jo61 — WildStar DE (@WildStar_DE) December 30, 2016

Dein wahres Potenzial muss erst noch ausgeschöpft werden. pic.twitter.com/xBeaZE5cgj — WildStar DE (@WildStar_DE) December 31, 2016

Das nächste gewaltige WildStar Update wir am 04. Januar enthüllt! pic.twitter.com/ewZiyTXlY1 — WildStar DE (@WildStar_DE) January 2, 2017

Noch keine Details bekannt

Konkrete Details zu den Inhalten und Features der nächsten großen inhaltlichen Erweiterung von WildStar wurden allerdings nicht verraten. Bekannt ist lediglich, dass am 4. Januar 2017 eine offizielle Ankündigung erfolgen wird.

Das Online-Rollenspiel WildStar wurde am 3. Juni 2014 veröffentlicht. Seitdem gab es bereits diverse Inhalts-Updates.

Geliebter Flop: WildStar ist zwar nicht erfolgreich, aber ein echter Geheimtipp