World of Tanks Blitz wurde ursprünglich für Android und iOS entwickelt. Danach folgte eine Version für Windows 10. Jetzt gibt es das Spiel auch auf Steam.

World of Tanks Blitz gibt es jetzt nicht nur im Windows-10-Store, sondern auch auf Steam für PC.

Seit kurzem gibt es World of Tanks Blitz bei Steam. Das Actionspiel erschien zuvor bereits für Android, iOS und im Windows-Store für Windows 10. Hier geht es zur offiziellen Store-Seite von World of Tanks Blitz bei Steam.

World of Tanks Blitz ist eine eigenständige, ursprünglich für Mobile-Geräte ausgelegte Umsetzung von World of Tanks.

Alle spielen gemeinsam, müssen aber nicht

Sämtliche Versionen sind Cross-Plattform kompatibel. Bei der Gegnersuche kann man aber aussuchen, gegen wen man spielen will. Wer also nicht gegen Spieler der Smartphoneversion antreten will, kann die Suche entsprechend beschränken. Grund dafür sind die unterschiedlichen Eingabemethoden. Während Handyspieler auf Touch-Bedienung angewiesen sind, kann man die PC-Version auch mit Keyboard und Maus spielen.

In World of Tanks Blitz gibt es mehr als 200 verschiedene Fahrzeuge und mehr als 12 Maps. Die PvP-Kämpfe werden in einem 7-gegen-7-Modus ausgetragen.

