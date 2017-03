Dolph Lundgren macht neuerdings Werbung für World of Tanks. In diesem verrückten Werbespot sucht der Actionstar nach einem neuen Hobby und findet nach einigen kuriosen Fehlversuchen sein Glück im schwedischen Panzer-MMO.

Von Michael Herold |

Die Entwickler des Panzer-MMOs World of Tanks haben einen witzigen neuen Werbespot veröffentlicht, in dem niemand geringeres als Action-Legende Dolph Lundgren die Hauptrolle spielt.

Im Spot begibt sich der als Ivan Drago aus Rocky 4 bekannte Schauspieler auf die Suche nach einem neuen Hobby. Möglichst männlich sollte es bitte sein, daher auch der Original-Titel des Clips: »What Real Men Choose«. Lundgren versucht sich unter anderem als Ciabatta-Brot-Bäcker in einer Koch-Show, nimmt einen Yoga-Kurs und spielt ein Virtual-Reality-Videospiel. Doch das ist ihm alles nicht männlich genug! Zum Glück hat sein Manager die rettende Idee: World of Tanks. Das komplette Video finden Sie direkt über dieser News.

Womöglich könnten in Zukunft noch mehr Werbeclips mit Dolph Lundgren folgen, denn der 59-jährige wurde erst vor Kurzem von den Entwicklern von Wargaming als »Schwedischer Panzerbotschafter« verpflichtet.

Lundgren ist aber nicht der einzige in die Jahre gekommene Actionstar, der humorvolle Werbespots drehen kann: So macht zum Beispiel Steven Seagal Werbung für World of Warships und Arnold Schwarzenegger für Mobile Strike.