Der neue Spilmodus Frontlines ist ab sofort auf den Test-Servern von World of Tanks zu finden. Der Modus erlaubt Kämpfe auf größeren Karten mit bis zu 60 Spielern.

World of Tanks erhält mit »Frontline« einen neuen Spielmodus für bis zu 60 Spielern. Auf den Test-Servern des Spiels steht der Modus bereits im Sandbox-Modus zum Ausprobieren bereit.

Die Entwicklung entstand in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Entwickler Bongfish. Die größte Neuerung: auf die Panzer-Kommandanten warten Gefechte mit 60 Spielern, in denen jeweils 30 Spieler ein Team gestalten. Dafür werden ebenfalls neue Karten erzeugt, die mit 9 km² deutlich größer ausfallen sollen als die bereits integrierten Arenen. In Frontline wird ein Team angreifen und das andere Team versuchen, sein Gebiet zu verteidigen. Zusätzlich soll es nicht nur einen zentralen Schauplatz auf den Schlachtfeldern geben, da sich die Action immer weiter hinter die Verteidigungslinien verschieben wird.

Milos Jerabek, World of Tanks Development Director, sagt:

Die Spieler fragen schon seit längerer Zeit nach größeren Teams, größeren Karten und neuen Spielmodi. Durch unseren Ansatz des Distributed Development konnten wir zusammen mit Bongfish am neuen Spielmodus arbeiten, während das Entwickler-Team von WorldofTanks weiter an den Kern-Elementen des Spiels gewerkelt hat. Bongfish hat die nötige Erfahrung, um unter unserer Anleitung die gewünschten Features zu entwickeln. Die Chemie zwischen beiden Unternehmen stimmt und wir freuen uns darauf, den Spielern das Produkt der Zusammenarbeit zu zeigen.

Michael Putz, Gründer und CEO von Bongfish, ergänzt:

Wir arbeiten jetzt schon seit einer Weile an Frontline und freuen uns, das Ergebnis unserer Arbeit zu präsentieren. Genau wie Wargaming lieben wir authentisches Gameplay und große, offene Arenen. Durch die Zusammenarbeit konnten wir genau diese Leidenschaft in das Spiel integrieren und neuen, spannenden Inhalt für die Kommandanten erstellen.

