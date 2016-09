Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

WoW: Legion - Nur mit Kräutern: Der fraktionslose Panda levelt wieder

Der Spieler »Doubleagent« hat seinen fraktionslosen Pandaren in World of WarCraft: Legion wieder rausgekramt - und will ihn nur durch Kräutersammeln auf Level 110 bringen.

Von Andre Linken |