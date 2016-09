WoW - Legion - Suramar-Fortsetzung in Patch 7.1 und neuer Raid

In World of Warcraft: Legion geht die Story um die Nachtelfen-Stadt Suramar im kommenden Patch 7.1 endlich weiter. Darin findet der Handlungsstrang um die Nachtgeborenen in einem eigenen Raid ein fulminantes Ende.

Von Jürgen Stöffel |