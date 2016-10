World of Warcraft: Legion bekommt mit Patch 7.1 Nachschub an Handwerks-Rezepten. Außerdem wird das bislang eher wertlose »Blut von Sargeras« mit dem kommenden Update um einiges nützlicher werden.

Von Jürgen Stöffel

World of Warcraft: Legion bekommt Nachschub an Crafting-Rezepten in Patch 7.1

Zum Thema WoW: Legion ab 35 € bei Amazon.de Handwerker in World of Warcraft: Legion dürfen sich auf Patch 7.1 freuen, denn das Update bringt neben Raids und Suramar noch Neuerungen ins Crafting-System von Blizzards Online-Rollenspiel. Mit dem Patch 7.1 bekommen wir einen Schwung neuer Rezepte.

So erhalten beispielsweise Alchemisten einen »Trank der anhaltenden Macht«, der alle Attribute für 60 Sekunden um 2.500 erhöht. Ideal für Raids, wo auch die neuen »Trommeln des Berges« vom Lederverarbeiter ihren Platz finden dürften. Diese erhöhen nämlich für 40 Sekunden das Tempo aller Gruppenmitglieder um 25 Prozent.

Neben diesen und noch weiteren neuen Rezepten gibt es mit Patch 7.1 auch eine nützliche Funktion, mit der wir unser »Blut des Sargeras« gegen einen Schwung nützlicherer Handwerksressourcen eintauschen dürfen. Darunter ist auch eine Kiste mit Ordensressourcen, die wir auch an unsere Twinks weitergeben dürfen.

