Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

WoW - Legion - Bessere Beute aus Abgesandtenquests dank Hotfix

In World of Warcraft: Legion lohnen sich Weltquests seit einem Hotfix jetzt mehr denn je, denn wer die zugehörigen Abgesandtenquests erledigt, erhält dafür bessere Beute als zuvor. Sowohl Gegenstände als auch Ressourcen gibt es in besserer Qualität und Anzahl.

Von Jürgen Stöffel |