In World of Warcraft: Legion gibt es für jede Artefaktwaffe einen alternativen Skin. Die des Frost-Todesritters war bislang unauffindbar, was die Spieler frustrierte. Daher hat Blizzard nun das Rätsel zum Teil gelöst.

In World of Warcraft: Legion haben Todesritter bislang keine alternative Waffen-Skin.

Artefaktwaffen sind nicht nur ein wichtiges Feature von World of Warcraft: Legion. Die aufwertbaren Super-Waffen können wir aber auch mit alternativen Skins im Aussehen verändern und jede Klasse und Spezialisierung hat eine solche Variante. Diese müssen wir aber erst durch mühselige Questreihen finden und freischalten, was bisher bei fast allen Artefaktwaffen geglückt ist.

Keine Skin für Todesritter

Die Ausnahme ist bislang der grimmige Frost-Todesritter, denn bislang hatte niemand einen Schimmer, wie er an die Skin kommt. Dabei fehlte es nicht an teils absurden Versuchen. So wurde schon von verzweifelten Spielern berichtet, die in der Magierstadt Dalaran Blumentöpfe umpflanzten oder stundenlang bestimmte Bosse abfarmten.

All dies half nichts und der Frust stieg. Daher wandten sich einige Spieler an Blizzard und die Entwickler hatten Gnade. Laut Aussage im offiziellen Forum sei die Skin an einen bestimmten Weltenboss gebunden. Das Viech ist derzeit aber noch gar nicht gespawnt, wenn es aber soweit sei, dürfte sich das Mysterium um die Waffe bald lösen.

